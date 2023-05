Challenger Cagliari 2023: Humbert batte Daniel dopo 4h13′ e vola in semifinale, ok Galan

La prima semifinale del Challenger di Cagliari 2023 metterà di fronte Ugo Humbert e Daniel Galan. Il francese ha sconfitto dopo ben 4h13′ di gioco Taro Daniel con il punteggio di 6-7 7-6 6-4. “Sono orgoglioso di me stesso e di come ho saputo vincere questa partita. Complimenti anche al mio avversario: per una battaglia simile è necessario essere in due” ha spiegato il francese. A contendergli il pass per la finale sarà il colombiano Galan, capace di superare in tre set Borna Gojo con lo score di 6-3 4-6 6-3. Ancora da definire invece gli altri due semifinalisti, che risponderanno ai nomi dei vincitori dei match di quarti Kokkinakis-Djere e Zeppieri-Shelton.