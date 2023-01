Scontri A1, Piantedosi: “Rafforzeremo valutazione dei rischi negli spostamenti”

“La Polizia sta lavorando per acquisire tutti gli elementi per individuare il maggior numero di responsabili. Ho emanato un decreto di divieto di trasferta per due mesi delle due tifoserie della Roma e del Napoli. In generale, rafforzeremo le valutazioni anche in relazione ai rischi legati agli spostamenti delle varie tifoserie“. Lo ha affermato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, in relazione agli scontri della scorsa settimana tra tifosi romanisti e napoletani sulla A1.