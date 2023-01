Dakar 2023, al-Attiyah concede il bis nelle auto: Benavides in rimonta vince nelle moto

Nasser al-Attiyah su Toyota si aggiudica per la seconda volta consecutiva, la quinta in carriera, la Dakar, vincendo anche l’edizione 2023. Un’ultima tappa in assoluta gestione per il 52enne qatariota, dopo il grande vantaggio accumulato nella prima settimana. Alle sue spalle nella classifica finale il supercampione di rally Sebastian Loeb, terzo il brasiliano Lucas Moraes. Anche nelle moto a vincere è un volto noto: Kevin Benavides con la Ktm, infatti, ha condotto in maniera notevole l’ultima tappa, rimontando lo svantaggio di 12″ sul compagno di squadra Toby Price chiudendo in vantaggio di 43″. Per l’argentino si tratta del secondo successo in Dakar, dopo aver vinto l’edizione del 2021.