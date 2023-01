Salto con gli Sci, Coppa del Mondo Zao 2023: Pinkelnig batte Freitag, Jessica Malsiner 23esima

Eva Pinkelnig vince la prova di salto con gli sci sul trampolino HS102 nella tappa di Coppa del Mondo 2023 che si è disputata a Zao, in Giappone. L’austriaca vince l’appassionante testa a testa con la tedesca Selina Freitag con solo 1.3 di vantaggio, frutto soprattutto del punto netto guadagnato nel secondo salto: 230.1 e 228.8 i punteggi finali delle due atlete. Alle loro spalle, staccata in maniera netta, la norvegese Anna Odine Stroem a completare il podio in 220.1, ad aprire un trittico che vede anche le sue connazionali Opseth e Bjoerseth racchiuse in appena sei decimi di punto. 23esima l’unica italiana in gara, Jessica Malsiner, che chiude con due salti identici nel punteggio, entrambi da 90 punti.