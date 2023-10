Scommesse: Fagioli disattiva profilo Instagram dopo lo sfogo nelle Stories della notte

Dopo lo sfogo sulle proprie Instagram Stories di stanotte, in cui il giocatore ha chiesto scusa per le scommesse illegali attaccando però la stampa e chi ha veicolato informazioni sulla sua vicenda (“Lo schifo che scrivono su di me”), Nicolò Fagioli ha deciso di disattivare il proprio account. Cliccando infatti al link attivo fino a stamattina o provando a cercare il suo profilo, infatti, esce fuori il seguente messaggio: “Spiacenti, questa pagina non è disponibile. È possibile che il link che hai seguito sia corrotto o che la Pagina sia stata rimossa. Torna su Instagram”. Dopo lo sfogo, dunque, la decisione di evitare l’esposizione social, almeno per il momento.

LO SFOGO SULLE STORIES INSTAGRAM