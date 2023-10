Scommesse, Fagioli si sfoga su Instagram: “Lo schifo sui giornali, mille falsità su di me. Presto parlerò”

Il giorno dopo la squalifica post-patteggiamento con la Procura della FIGC Nicolò Fagioli è sulle prime pagine di molti quotidiani in cui vengono resi noti alcuni dettagli del suo interrogatorio. Un qualcosa che evidentemente non è andata giù al calciatore della Juventus, che è tornato a parlare tramite il suo profilo Instagram:“Pensavo di partire chiedendo scusa non solo ai tifosi bianconeri, ma a tutti i tifosi del mondo del calcio e dello sport per l’errore ingenuo che ho fatto. Invece no, sono obbligato a partire con lo schifo che scrivono su di me i giornali, persone solo per mettermi in cattiva luce con mille falsità… o forse meglio, solo per conquistare due visualizzazioni in più. Presto parlerò“.