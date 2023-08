Inter, Balogun “studia” i video di Ronaldo con la maglia nerazzurra

di Valerio Carriero 5

Sfumato Scamacca, il nome di Folarin Balogun è tra i profili più graditi dall’Inter per rinforzare il reparto offensivo. In attesa di un contatto tra i nerazzurri e l’Arsenal, l’attaccante dei Gunners ha pubblicato una storia particolare su Instagram: un video del Ronaldo brasiliano in una delle sue celebri serpentine con la maglia dell’Inter. Un indizio di mercato o semplice nostalgia per il ‘Fenomeno’?