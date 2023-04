Juventus-Inter in tv in chiaro: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Coppa Italia 2022/2023

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Juventus-Inter, sfida valida per la semifinale di andata della Coppa Italia 2022/2023. Entrambe le squadre vogliono fare bene per mettere in discesa il discorso qualificazione in vista della gara di ritorno di fine mese. Sicuramente sono i bianconeri ad arrivare più in forma all’appuntamento, avendo vinto 5 delle ultime 6 partite di Serie A. L’Inter ha invece perso 4 degli ultimi 5 incontri di campionato, ma resta una squadra molto ostica, specialmente nelle coppe. La squadra di Allegri ha sconfitto i nerazzurri in entrambe le gare di Serie A, mentre in Coppa non vince dal 2 febbraio 2021. Il fischio d’inizio della partita in questione è fissata per le ore 21:00 di martedì 3 aprile, con la partita che come di consueto sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Canale 5. In alternativa, sarà possibile la visione in streaming sia su Mediaset Play che su Sportmediaset.it.