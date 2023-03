Torneo di Viareggio 2023, la programmazione sulla Rai: le partite in diretta tv

Il Torneo di Viareggio verrà trasmesso in esclusiva dalla Rai. Infatti, la programmazione del Torneo che vedrà in scena le più importanti squadre Primavera di tutto il mondo è giunto ormai alla sua 73esima edizione, diventando quindi uno dei principali tornei per tutti i settori giovanili del continente. Rai Sport ha deciso di puntare sulla programmazione del Torneo, mettendo in scena subito il club detentore del titolo, ossia il Sassuolo di Emiliano Bigica.

Il club neroverde, che lo scorso anno ha trionfato dopo i calci di rigore per 5-3 contro il club nigeriano dell’Alex Transfiguration, aprirà le danze della competizione contro il Rukh (Lussemburgo). Questo match sarà proiettato in esclusiva proprio sulla Rai lunedì 20 marzo alle 15.00. Inoltre, sempre la Rai proietterà le due semifinali del torneo maschile (in programma l’1 aprile alle 14.00 ed alle 18.00) e la finalissima del torneo maschile ed anche quella del torneo femminile per un totale dunque di cinque gare. Questo l’elenco completo delle gare in questione.

LUNEDÌ 20 MARZO 2023

SASSUOLO-RUKH

Torre del Lago (LU) / Stadio “Ferracci” (ore 15)

SEMIFINALI

SABATO 1 APRILE 2023

Torre del Lago (LU) / Stadio “Ferracci” (ore 14)

Santa Croce sull’Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 18)

LUNEDÌ 3 APRILE 2023

Torre del Lago (LU) / Stadio “Ferracci” (ore 15).