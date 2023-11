Genoa-Verona, doppia tegola Gilardino: infortunio muscolare per Ekuban e Bani

Doppia tegola per il Genoa nel corso del match contro il Verona. A cavallo tra primo e secondo tempo si fanno male Mattia Bani e poi anche Ekuban, entrambi costretti a chiedere il cambio per un infortunio di tipo muscolare, che sembrerebbe esse al flessore. Da capire se i due giocatori, che hanno lasciato spazio a De Winter sul finire del primo tempo e a Puskas a inizio ripresa, dovranno star fuori per diverso tempo o se rientreranno dopo la sosta.