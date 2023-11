Genoa-Hellas Verona oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Genoa e Hellas Verona, valevole per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024. Prova a uscire dalla crisi la compagine scaligera allenata da mister Marco Baroni. Sono quattro le sconfitte consecutive per l’Hellas, che ha il terzo peggiore attacco di questo campionato con solamente tre reti segnate. I rossoblù di Gilardino continuano a essere abbastanza incostanti e hanno trovato tre sconfitte nelle ultime quattro partite giocate. La sfida è in programma oggi, venerdì 10 novembre alle ore 20:45 al Marassi di Genoa. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su Dazn, NOW e Sky Go