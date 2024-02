Sassuolo: per la panchina Ballardini in pole, Semplici l’alternativa

Potrebbe essere già terminata l’esperienza di Emiliano Bigica sulla panchina del Sassuolo. La sconfitta di ieri col Napoli per 6-1 ha lasciato il segno e la società neroverde sta lavorando per chiudere con un allenatore che possa essere più che un traghettatore. In pole position c’è Davide Ballardini, che in queste ore sta discutendo con la Cremonese la rescissione del suo contratto fino al 2025 chiuso con l’esonero della scorso 18 settembre. L’ex allenatore tra le altre di Cagliari e Genoa, che l’anno scorso non riuscì a salvare i grigiorossi subentrando in corsa, è in pole su Leonardo Semplici, anche lui libero dopo l’addio dallo Spezia. Quest’ultimo potrebbe essere l’alternativa in caso di mancato accordo. Più defilate le posizioni di Fabio Grosso e Gennaro Gattuso, reduci dagli esoneri in Francia e che non se la sono sentita di accettare l’avventura in neroverde. Entro domattina è attesa la svolta, in vista della decisiva gara di domenica a Verona.