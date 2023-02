Sassuolo, Carnevali: “Fermare il Napoli è un’impresa, è la più forte”

“Fermare Napoli è un’impresa, è la squadra più forte del campionato, ha tutte le carte in regola per vincerlo. Bisogna fare qualcosa di speciale”. Lo ha detto l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, prima del match contro il Napoli: “In partite come quelle di stasera dobbiamo dare tutti il massimo. Laurentié è importante per noi, anche gli altri dieci devono fare il massimo. Valorizzare i nostri gioielli è il nostro modo di lavorare. Abbiamo fatto cessioni importanti e dobbiamo essere bravi a ripeterci”.