Sassuolo, Missori: “Qui per crescere, spero di fare il percorso di Pellegrini”

“Indossare la maglia della Nazionale penso sia il sogno di ogni ragazzo che gioca a calcio e coronarlo con la vittoria dell’Europeo, che non arrivava da parecchi anni, è un sogno che si realizza”. Queste le parole di Filippo Missori, arrivato al Sassuolo dalla Roma in questa sessione di mercato. “Questa società mi è sempre interessata molto per come lavora con i giovani, come si è visto con Pellegrini, Frattesi, Scamacca ma anche altri ragazzi della Primavera. So che se dai tanto puoi trovare il tuo spazio. Non ho parlato con Pellegrini, ma so che vuol dire per un ragazzo di 19 anni cambiare squadra, cambiare città. So che lui l’ha vissuta bene, è stato felice, spero di fare il suo stesso percorso. L’obiettivo è quello di crescere, calcisticamente ma soprattutto come ragazzo”, le parole del classe 2004 romano.