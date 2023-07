Milano-Cortina 2026, Malagò: “Serve realismo, è una corsa contro il tempo”

“Milano Cortina 2026? Sono un inguaribile ottimista, ma serve realismo. È una corsa contro il tempo. Prima non sapevamo quali fossero scelte e valutazioni, oggi sappiamo quali sono le cose chiare, seppur nella loro complessità”. Queste le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della Giunta Nazionale che si è svolta a Milano in occasione dei Mondiali di scherma, parlando di Milano-Cortina 2026: “Cosa mi preoccupa per l’Olimpiade? Tutto quello che non dipende da noi, uno può essere responsabile delle azioni proprie. Dipende dal cantiere, dalla ditta che deve consegnare i lavori. Noi non la possiamo gestire”.