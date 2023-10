Sassuolo-Lazio, disastro Tressoldi: al quarto errore madornale regala il gol a Felipe Anderson

Ruan Tressoldi semplicemente disastroso. Prima mezzora tragicomica del difensore brasiliano, per nulla nuovo a errori e svarioni, oltre alle tre espulsioni rimediate nel finale dello scorso campionato, e Sassuolo-Lazio viene indirizzata dal quarto errore madornale in impostazione del centrale neroverde, che regala palla al contropiede biancoceleste, non riesce nemmeno a far fallo e spalanca così la strada al gol di Felipe Anderson, che porta in vantaggio gli ospiti al 28′. Lo scorso anno, contro l’Inter, persino due autogol nella stessa partita: non è sicuramente un buon momento per lui, anche se Dionisi continua a dargli fiducia.