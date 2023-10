Turchia, Mauro Icardi trascina il Galatasaray: doppietta nel 2-1 al Besiktas

Mauro Icardi continua a essere grande protagonista nel campionato turco. L’argentino ex Inter ha trascinato con una doppietta il suo Galatasaray alla vittoria per 2-1 nel derby contro il Besiktas. Icardi è così già in doppia cifra di reti realizzate in stagione, con il Galatasaray che è al comando della classifica in SuperLig. Nelle altre gare del sabato, l’Antalyaspor perde contro il Gaziantep, mentre vincono Pendikspor e Kayserispor.