Sassuolo-Juventus, Calvo: “Frattesi? Pronto per una big, giusto seguirlo”

“Frattesi? Oggi parlare di un giocatore del Sassuolo non è corretto. Se noi non seguissimo tutti i giocatori forti italiani non faremmo bene il nostro lavoro. Li guardiamo tutti quelli che possono essere da Juventus. E’ forte e pronto per una big, che sia la Juve o un’altra”. Lo ha detto Francesco Calvo, Chief football officer della Juventus, prima della sfida contro il Sassuolo: “Barbieri? E’ emozionato ma i compagni lo aiutano a stare tranquillo e farlo sentire a casa. E’ l’esordio numero sei dalla Next Gen quest’anno, motivo di grandissimo orgoglio. Nei primi quattro anni di Next Gen esordito 28 giocatori con oltre ottanta presenze, quest’anno oltre novanta presenze con cinque-sei giocatori, è il consolidamento del progetto. Fornire giovani alla nazionale sempre stato l’obiettivo della Juventus”.