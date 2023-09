Psg, Luis Enrique: “Grandi aspettative su Goncalo Ramos e Kolo Muani, Vitinha giocatore importante”

L’allenatore del Psg Luis Enrique ha parlato di alcun giocatori ancora non in grande forma nella conferenza stampa prima del big match contro il Marsiglia: “Vitinha deve ancora migliorare, per noi è molto importante. Si adatta molto bene a ogni tipo di modulo e di schema tattico. Penso giochi meglio più arretrato, sulla mediana, ma ha una qualità tecnica immensa. Ho grandi aspettative su Goncalo Ramos e Kolo Muani. Devono entrare più spesso nei gol, sia in termini di marcature che in termini di assist. E’ molto importante anche la pressione sul portatore di palla”.