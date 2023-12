Sassuolo-Genoa 1-2, Gilardino: “Secondo tempo con altro piglio, abbiamo avuto coraggio”

Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Sassuolo-Genoa 1-2, anticipo della diciassettesima giornata della Serie A 2023/2024. L’allenatore del Grifone si è lasciato andare a un’esultanza più audace del solito al gol-vittoria di Ekuban: “Sono atteggiamenti che non ho di solito, ma c’erano tante emozioni visto che venivamo da quattro sconfitte di fila fuori casa e anche oggi eravamo andati sotto – spiega Gilardino – Ekuban è un ragazzo importante per noi, nemmeno lui sa le sue potenzialità ma può diventare devastante.”

Il tecnico rossoblu si sofferma sulla prestazione molto positiva del secondo tempo: “Siamo entrati con un altro piglio, ho anche cambiato qualcosa a livello tattico ma il merito è dei ragazzi che hanno avuto coraggio. Sono stati in grado di essere coesi come squadra pur mantenendo l’ambizione dei singoli. Non sempre abbiamo ottenuto quello che meritavamo fuori casa, sono sempre rimasto positivo e oggi abbiamo dimostrato che se giochiamo così possiamo mettere in difficoltà chiunque.”