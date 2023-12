Empoli-Lazio, Andreazzoli: “Ci manca un po’ di buona sorte”

“Ci manca un po’ di buona sorte, non ho dei ragazzi fortunati. Il resoconto finale dice che abbiamo giocato alla pari, forse abbiamo fatto anche qualcosa in più di loro: sono cose che mi rallegrano. La fortuna va cercata e prima o poi arriverà: le partite sono tante e tutto è possibile”. Lo ha detto il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli dopo la sconfitta contro la Lazio. “Chi consiglierei a Spalletti? Chiedeteglielo a lui, non ha bisogno di suggerimenti – ha aggiunto l’allenatore dei toscani ai microfoni di DAZN parlando del ct azzurro, questa sera sugli spalti al Castellani – ha le idee chiare. Abbiamo giocato contro un avversario di qualità eccellente. Festeggio le 200 panchine qui, il ringraziamento va alla società che mi ha voluto a più riprese e ai tifosi che ci sostengono sempre”.