Slittino: Fischnaller e compagni a caccia del podio a Winterberg

Riprende da Winterberg la Coppa del mondo di slittino su pista artificiale, nella terza tappa stagionale dopo quelle di Lake Placid e Whistler. Sulla pista tedesca sono previsti due intense giornate di competizioni, precedute dalla consueta Nations Cup di venerdì.

Al via del singolo maschile, sinora dominato da Max Langenhan con tre vittorie in altrettante gare, Dominik Fischnaller, Leon Felderer e Alex Gufler, con il detentore della Coppa del Mondo (attualmente quinto nella generale) che va a caccia del primo podio stagionale. Nel doppio maschile (comandato dagli austriaci Steu/Kindl con 255 punti), saranno presenti Ivan Nagler/Fabian Malleier (ottavi in graduatoria), Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner (noni) e Ludwig Rieder/Lukas Gufler (dodicesimi), oltre a Lukas Peccei e Patrick Rastner.

Fra le donne saranno impegnate nel singolo, comandato da Julia Taubitz con 285 punti, Verena Hofer (15sima), Sandra Robatscher (16sima) e Nina Zoeggeler (17sima). Infine nel doppio femminile Andrea Voetter/Marion Oberhofer (attualmente quinte con 200 punti) cercano di accorciare le distanze che le separano dalle leader Egle/Kipp con 255.