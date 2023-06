Sassuolo-Fiorentina 1-3, Italiano: “Manca ancora l’ultimo chilometro”

“Sono molto soddisfatto perché ci portiamo a casa tutto l’entusiasmo tramesso dalla curva e dalla gente di Firenze. Chiudiamo il campionato con una vittoria e, in generale, chiudiamo un girone di ritorno straordinario. Ora concentriamoci per l’ultimo chilometro: è difficile, lo sappiamo, ma volevamo arrivarci con questo tipo di mentalità ed entusiasmo”. Lo ha detto l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, a Dazn dopo la vittoria per 1-3 contro il Sassuolo: “Non puoi abbandonare nessuna competizione nel corso dell’anno: se inizi a far male da qualche parte, poi ti trascini poco entusiasmo e fiducia. Siamo riusciti a rendere in tutte e tre le competizioni, coinvolgendo tutto il gruppo. Anche oggi hanno giocato ragazzi con pochi minuti. È stato difficile tenere alta l’asticelle in campionato con questa finale in vista. Perdere una finale e ripartire come abbiamo fatto noi non era scontato. I ragazzi hanno risposto ancora una volta alla grande. Gonzalez? Ha picchiato sul palo, è stato doloroso, ma dovrebbe essere solo una contusione. Castrovilli? Si è spaventato per il movimento del ginocchio, ma nulla di grave. West Ham? Ci aspetta una montagna da scalare, ma cercheremo di fare il massimo. Il loro allenatore è molto bravo e stiamo parlando di una squadra forte, seppur hanno avuto delle difficoltà in campionato”.