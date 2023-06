Sassuolo-Fiorentina 1-3, Dionisi: “Stagione da bicchiere mezzo pieno”

“Il bicchiere è mezzo pieno perché sarebbe stato un problema se non avessimo migliorato il nostro girone di andata. Avevamo fatto 17 punti e avevamo avuto tante defezioni: Berardi non è stato a disposizione per 16 partite. Il girone di ritorno è andato meglio e le ultime prestazioni sono state più consapevoli. Con la Fiorentina la squadra è stata in partita, ma dopo l’espulsione le cose sono cambiate. Abbiamo giocato con alcuni debuttanti e giocatori che venivano da problemi fisici”. Lo ha detto Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo a Dazn dopo il ko in casa contro la Fiorentina: “Siamo arrivati un po’ tirati a questo finale di stagione. Il nostro gruppo non è molto nutrito e molti ragazzi devono ancora farsi le ossa. È finita in nove e 3-1 per loro, è un peccato. La prestazione è stata ottima ed eravamo rimasti in partita. Le ultime prestazioni non rendono giustizia al nostro cammino in campionato. Siamo una squadra di metà classifica che ha fatto bene, pur cedendo giocatori importanti, e abbiamo avuto poco tempo per sostituirli. Rinnovo? Se l’ha confermato l’amministratore delegato penso di poterlo dire anch’io”.

E ancora: “Non dobbiamo dimenticare quanto fatto quest’anno, sia le scelte positive sia negative: a me sono state di aiuto, ma lo devono essere per tutti in vista della prossima stagione. Non possiamo porci obiettivi non sapendo con chi partiremo: dobbiamo essere onesti e realisti in base alle partenze e alle cessioni. Dobbiamo dare continuità a scelte e a prestazioni. L’obiettivo primario è mantenere la categoria e crescere tutti insieme. Io ho fiducia nel gruppo e in questa società solida e con idee chiare. Mercato? Fa piacere se abbiamo giocatori in grado di ambire a grandi palcoscenici. Berardi fa campionati di livello da tantissimo tempo e ormai è chiacchierato da diverse stagioni. Frattesi ha fatto un ottimo campionato, ma non sta a me dire cosa farà e non lo so neanche.”