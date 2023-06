Combinazioni ottavo posto: il Torino deve vincere, la Fiorentina vince e Monza e Bologna sono out

Le combinazioni per la lotta all’ottavo posto di Serie A 2022/2023: ecco tutte le combinazioni. Rimangono solo due squadre in corsa, si tratta della Fiorentina, che ha chiuso il suo campionato battendo il Sassuolo, e del Torino, indietro di tre punti ma con gli scontri diretti a favore rispetto ai viola, e dunque unica squadra in grado di potersi prendere l’ottava posizione con il destino nelle proprie mani. Restano tagliate fuori ancor prima di giocare, invece, Monza e Bologna, che si trovano a quota 52 e 51 punti e non possono raggiungere i 56 dei toscani. Per questo motivo, due sono le possibilità: o si classifica all’ottavo posto la squadra di Italiano, oppure, con una vittoria contro l’Inter come unico risultato, la formazione di Juric.

L’ottavo posto innanzitutto mette in palio la possibilità di giocare direttamente gli ottavi di Coppa Italia saltando due turni eliminatori. In più, quest’anno, con la situazione che riguarda la Juventus, che potrebbe essere esclusa dall’Uefa, l’ottavo posto potrebbe qualificare chi ci arriva per la Conference League. C’è un’altra situazione: se la Juve è esclusa ma la Fiorentina arriva ottava, non potranno esserci otto squadre italiane in Europa. Viceversa, con la Juve non esclusa o con il Torino ottavo, se i gigliati dovessero vincere la Conference League porteremmo otto squadre nella prossima campagna Uefa.