Sassuolo-Empoli 2-1, Zanetti: “Ci siamo complicati la vita da soli, andremo in ritiro”

Il tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti ha commentato il doloroso k.o arrivato in rimonta contro il Sassuolo per 2-1: “Ci siamo complicati la vita da soli. Credo che la mia squadra abbia giocato un’ottima gara fino all’episodio del rigore; poi abbiamo avuto paura e non siamo riusciti a tenere il pallino del gioco. Adesso dobbiamo fare quadrato e dimenticare la giornata di oggi per concentrarci sulla prossima gara. Andremo in ritiro per stare insieme e lavorare. Io credo che ci siano alcuni blocchi mentali che dobbiamo superare. Crediamo nella salvezza e lavoreremo duro per ottenerla”.