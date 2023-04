Napoli-Salernitana 1-1, De Sanctis: “Il calcio italiano ha balbettato su regolarità competizione”

“Voglio evidenziare il comportamento i vertici societari e il popolo della Salernitana, abbiamo fatto una settimana tosta, la squadra è stata protetta e la prestazione è venuta fuori gagliarda. Questo punto ci mette in una posizione di classifica buona ma non tranquilla”. Lo ha detto a Sky Sport il direttore sportivo della Salernitana, nonché ex portiere del Napoli, Morgan De Sanctis, dopo il pareggio al Maradona con cui ha rinviato la festa scudetto degli azzurri: “Mi sono ritrovato dentro un vortice di sentimenti. Arrivare qui al San Paolo non è stato semplice. Il Napoli merita questo scudetto e lo vincerà con qualche giorno di ritardo. I complimenti vanno a tutti, anche a Meret. Noi abbiamo fatto una cosa importante per il calcio italiano, ha balbettato un po’ riguardo alla salvaguardia della regolarità delle competizioni sportive ma la Salernitana ha dimostrato che il calcio è più forte di tante cose”.