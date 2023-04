Cremonese-Hellas Verona 1-1, Zaffaroni: “Buona reazione dopo il gol subito”

“Oggi era una gara molto complicata, innanzitutto da un punto di vista tecnico perché la Cremonese soprattutto sul suo campo ha sempre messo in grandissima difficoltà gli avversari e ultimamente qui ha fatto risultati”. Così Marco Zaffaroni, tecnido dell’Hellas Verona, dopo il pareggio per 1-1 allo Stadio Zini di Cremona. “Abbiamo subito preso gol, la squadra è stata brava a reagire e rimettersi in partita. Nel finale la foga e la troppa voglia di fare risultato pieno ci ha fatto perdere gli equilibri e secondo me in quella fase di gioco dovevamo essere più equilibrati”.

Sulle decisioni arbitrali: “Questa era una gara difficile per entrambe le squadre e sicuramente anche per gli arbitri perché nel finale di stagione gli stati d’animo sono molto accesi, però l’arbitro ha preso le sue decisioni e noi le dobbiamo accettare. Io sono per il rispetto dei ruoli sempre, a prescindere che gli episodi siano a favore o contro”.