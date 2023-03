Sassuolo, Dionisi: “Cremonese squadra viva, sarà gara da non sottovalutare”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida tra i neroverdi e la Cremonese, con il fischio d’inizio previsto per le ore 18:30 di lunedì 6 marzo. “Giocare prima o dopo: tutto questo non deve condizionarci, ormai bisogna essere abituati a tutto – ha esordito l’ex tecnico dell’Empoli –. Dopo il Covid sono cambiate tante cose: con le televisioni ci sono partite a ogni orario e ogni giorno, questo non deve crearci pressioni. Finora abbiamo cercato soprattutto di allontanarci dalla zona rossa e cercato, pian piano, di avvicinarci a chi ci stava davanti. Ultimamente ci siamo riusciti ed è tornato ottimisto nell’aria, cosa assolutamente normale quando i risultati sono positivi. Adesso è arrivato il momento di dimostrare tutte le nostre ambizioni, e la partita con la Cremonese è importantissima anche in questo senso”.

La Cremonese è reduce dal primo successo del suo campionato e, anche se la salvezza è lontanissima, non si tratta di una squadra da sottovalutare. “Ho visto spesso le partite della Cremonese e hanno avuto il grande merito di non aver mai mollato. Hanno cambiato identità, sistema di gioco, idea di gioco: insomma, è una squadra viva per merito loro e per demerito di chi credeva non fosse così. La salvezza ora sembra un miraggio per loro, ma continuano a combattere: sono in semifinale di Coppa Italia e le ultime due partite giocate contro Torino e Roma sono state positive. Per affrontarli non c’era momento peggiore, ma anche per la Cremonese non sarà semplice affrontare il Sassuolo ora”.

Infine, un’idea di come potrebbe svolgersi tatticamente la partita in campo. “Mi aspetto una gara simile a quella di Lecce, in cui dovremo essere bravi a portare la sfida sui binari che noi preferiamo. Affrontiamo una squadra viva e gasata dopo un ottimo risultato contro una big come la Roma. Annovero la partita di Lecce tra le più importanti ad oggi: era tanto difficile giocarsela in quell’ambiente e contro un avversario in splendida forma: per me quella di domani è sullo stesso livello. Dovremo essere bravi sin dall’inizio e sarà fondamentale gestire correttamente tutti i momenti”.