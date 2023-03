Alex Sandro fa 300 con la Juventus: il brasiliano è il terzo straniero più presente in bianconero

Non una partita banale per festeggiare la presenza numero 300 con la Juventus. Alex Sandro ha festeggiato il traguardo con la Vecchia Signora nel derby vinto per 4-2 contro il Torino, quarta vittoria consecutiva in Serie A per gli uomini di Allegri. Il brasiliano, arrivato dal Porto nell’estate 2015, è il sudamericano con più presenze, terzo straniero all-time, preceduto da due bandiere storiche come David Trezeguet a quota 320 e Pavel Nedved, con l’ex vicepresidente fermo a 327. Numeri che Alex Sandro potrebbe raggiungere e superare nel corso della prossima stagione se, come sembra, il contratto in scadenza a giugno verrà rinnovato grazie a una clausola legata alle presenze che dovrebbe confermare il mancino di San Paolo per almeno un altro anno a Torino.

Una notizia che ha fatto storcere il naso a più di qualche tifoso visto il calo di prestazioni nelle ultime stagioni dopo un inizio portentoso che l’avevo visto emergere come tra i migliori terzini del mondo. Ora con il cambio di modulo di Allegri si è ritrovato da uomo di spinta a “braccetto” sinistro della difesa a 3 con buoni risultati. Con il campionato ormai andato, l’obiettivo del club è la vittoria di un trofeo tra Europa League e Coppa Italia che porterebbe Alex Sandro ad alzare il suo dodicesimo trofeo italiano, proprio come il suo numero di maglia che presto vedrà esposto nel museo della Juventus accanto a tante bandiere della società piemontese.