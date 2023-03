Cremonese, Ballardini: “Battere la Roma è stata una grande iniezione di fiducia”

Davide Ballardini, alla vigilia di Sassuolo-Cremonese, ha parlato in conferenza stampa dello stato del suo gruppo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista mentale. “Per quanto riguarda le condizioni della squadra, domani non ci sarà Aiwu che ha una piccola lesione muscolare – ha affermato il tecnico ex Genoa –, oltre a Ferrari squalificato: gli altri sono tutti a disposizione. La vittoria ottenuta con la Roma ci ha dato sicuramente la consapevolezza che possiamo competere, ed è una consapevolezza arrivata proprio dalla prestazione contro i giallorossi e dal conseguente risultato”.

“Il Sassuolo è da tanti anni che gioca assieme – ha spiegato poi Ballardini, focalizzandosi sui prossimi avversari –: stiamo parlando di una società forte e ambiziosa, che sa far crescere giocatori molto interessanti, giovani, funzionali alla loro idea di gioco. Andremo ad affrontare una squadra che ha queste caratteristiche, e noi dovremo essere altrettanto bravi come squadra, molto attenti. Il Sassuolo ha molta personalità: giocano e sono molto bravi nel fraseggio. La stessa bravura dovremo averla anche noi sia nel gioco sia nella fase difensiva”.

Tra le tante buone notizie giunte in occasione del trionfo contro la Roma, è importante sottolineare quanto sia stato importante limitare le sbavature in fase difensiva, sebbene Ballardini voglia sempre di più: “Per me possiamo fare ancora meglio. È vero che la Roma ha valori assoluti, ma abbiamo concesso delle situazioni pericolose agli avversari quando bastava essere più attenti a coprire il campo rispetto alla posizione della palla. Ad esempio nel gol preso bastava capire bene come chiudere quegli spazi lì. Siamo stati bravi, ma dovremo essere ancora più bravi quando gli altri hanno la palla e quando attaccano la porta”.

Con la Roma, Ballardini ha proposto un 3-4-3 iniziale che potrebbe essere riproposto: “L’idea è di partire con quella disposizione, poi vedremo come sarà la partita: se riusciremo a coprire bene il campo e a dare soluzioni di gioco ci proveremo, altrimenti dovremo trovare una strada diversa. Bilancio? Lo faremo a fine stagione, ora è presto. La squadra si allena bene, ci sta dando delle risposte buone. Ma bisogna confermarsi ogni volta, ogni giorno. La conferma arriva nel quotidiano, se ci sono le premesse che abbiamo detto. E qui – conclude – le premesse per fare bene ci sono”.