Sassuolo, Dionisi: “Contro il Milan faremo il nostro calcio, Berardi a disposizione”

Il tecnico del Sassuolo Dionisi ha analizzato la sfida di domani contro il Milan, valida per la 18ª giornata di Serie A 2023/2024: “Se domani entreremo in campo con la consapevolezza di essere inferiori, non andremo da nessuna parte. Dobbiamo giocarcela facendo il nostro calcio, anche se ultimamente stiamo ottenendo pochi risultati. Berardi si è allenato e sarà a disposizione, ma ci saranno assenze pesanti. Boloca si è operato e rientrerà tra qualche giorno. Per Vina e Racic ci vorranno dalle due alle quattro settimane”.