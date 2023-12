CIO, Bach: “Che i Giochi siano competizione pacifica per unire il mondo”

“Desideriamo che i Giochi olimpici di Parigi 2024 uniscano in una competizione pacifica un mondo intero in cui le persone sono esauste e stanche dell’antagonismo, dell’ostilità e dell’odio che incontrano in tutti gli ambiti della loro vita”. Questo è quanto affermato dal presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), Thomas Bach nel corso del suo messaggio di fine anno. Bach ha aggiunto che i Giochi di Parigi “apriranno una nuova era olimpica, piu’ giovane, piu’ inclusiva, più urbana, più sostenibile” e ricordato che saranno “i primi con piena parità di genere”.