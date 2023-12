Inter, Gazzetta: domani il giorno dei rinnovi di Mkhitaryan e Dimarco

Rinnovi in vista in casa Inter. Seconda quanto riporta la Gazzetta dello Sport, nella giornata di domani arriveranno le ufficialità dei prolungamenti dei contratti di Federico Dimarco e Henrikh Mkhitaryan. L’esterno firmerà un accordo quadriennale fino al 2028 con stipendio di circa 4 milioni di euro all’anno. Per l’armeno rinnovo fino al 2025 con opzione contrattuale fino al 2026.