Sassuolo, Dionisi: “Abbiamo alzato i giri nel secondo tempo. Berardi? Top player”

Alessio Dionisi ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria ottenuta quest’oggi contro l’Empoli. “E’ stata una partita abbastanza bloccata nel primo tempo, dove ci hanno messo in difficoltà. Poi siamo stati capaci di accelerare e alzare i giri, anche se potevamo fare meglio dall’inizio. C’è stato poco movimento senza palla, siamo stati un po’ lenti. Poi ci siamo un po’ innervositi, sia per le aspettative che ci creiamo che per le aspettative che si creano”.

Il tecnico neroverde ha poi aggiunto: “Berardi è un top player. Ha saltato tante partite quest’anno e per riprendersi al massimo bisogna concedersi del tempo. Da solo non può vincere le sfide, ma da’ un grande apporto alla squadra”.