Fulham-Manchester City, Guardiola: “Partita serrata, Alvarez incredibile”

“La partita è stata serrata fino alla fine, non potevamo aspettarci niente di diverso. Ci sono tante gare, ma conosciamo l’importanza di ogni impegno dopo aver battuto l’Arsenal. I giocatori si sono comportati in modo incredibile”. Lo ha detto il tecnico del Manchester City Pep Guardiola dopo la vittoria per 2-1 sul Fulham. I Citizens effettuano il sorpasso sui Gunners e hanno un’altra partita da recuperare. Haaland apre dopo 3′ su rigore e sigla il suo 50esimo gol stagionale. Poi è Alvarez a realizzare il gol del 2-1 definitivo: “Ogni volta che gioca fa una partita enorme. Onestamente abbiamo un attaccante incredibile”. E sulla classifica: “Il primo posto è importante ma martedì giocherà l’Arsenal. Quel che conta è la partita contro il West Ham. Dopo avremo una classifica più reale”.