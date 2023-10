Sassuolo, Carnevali: “Mi auguro Dionisi cresca ancora, dopo De Zerbi non era facile”

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di DAZN, pochi minuti prima l’inizio della sfida contro il Monza: “Spero di veder crescere ancora Dionisi, sta facendo un ottimo lavoro e come successore di De Zerbi non era semplice“. Poi un commento sul momento della sua squadra: “La terza vittoria di fila sarebbe un segnale di maturità? Spero di sì, non è facile. Il Monza ci ha sempre messo in grande difficoltà. Ho iniziato la carriera lì, è sempre speciale giocarci conto. Non dobbiamo scivolare contro un avversario alla nostra portata, come è successo spesso nelle ultime stagioni“.