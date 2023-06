Sassuolo, Carnevali sul futuro di Frattesi: “L’Inter si è mossa per prima. Milan? Mai incontrato”

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è intervenuto a ‘La Politica nel Pallone’, trasmissione di Rai Gr Parlamento. Tra i temi affrontati, ovviamente, il futuro di Davide Frattesi: “L’Inter è la società che si è mossa per prima, ma sta facendo le proprie valutazioni. Ovviamente non mancano le opportunità sul tavolo. Personalmente non ho mai incontrato il Milan, ma se dovessero arrivare altre squadre noi siamo pronti ad ascoltarle. Credo che chi arrivi per primo abbia più possibilità di chiudere la trattativa“.

Carnevali ha poi ribadito: “La nostra richiesta rimane di 40 milioni di euro. Ciò non vuol dire che non siamo interessati a valutare giovani, in ogni trattativa si prova ad ascoltare tutto. L’amicizia con Marotta conta relativamente. In trattative così importanti ognuno cerca di ottenere il massimo per il proprio club“. Infine, sulle tempistiche: “Vorremmo chiudere prima di andare in ritiro, quindi nei primi dieci giorni di luglio. Il giocatore vuole andare in un top club, ma noi pretendiamo che ci siano le condizioni che riteniamo giuste“.