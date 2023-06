Roma, Tiago Pinto a Londra: vicini Llorente e Kristensen

Missione londinese per il general manager della Roma, Tiago Pinto. Come riporta l’Ansa, il dirigente è a Londra, dove ha in programma alcuni incontri in chiave mercato. La società giallorossa deve chiudere alcune cessioni per rientrare nei paletti del fair play finanziario. Il dirigente incontrerà poi il Leeds per definire il doppio colpo che porterebbe nella Capitale in prestito Llorente (già in giallorosso la scorsa stagione) e Kristensen. Nell’agenda di Pinto anche un vertice milanese per provare a completare l’operazione col Sassuolo che riguarda le cessioni di Volpato e Missori. A Londra inoltre è presente anche la dirigente Lina Souloukou (non per logiche di mercato).