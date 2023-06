Giochi Europei Cracovia 2023, tiro a segno: Varricchio esce nel ranking match della finale

di Mattia Zucchiatti 20

Si ferma al ranking match il percorso di Maria Varricchio nella gara di pistola 25 metri ai Giochi Europei di Cracovia 2023. L’azzurra del tiro a segno si era qualificata alla fase finale con il settimo punteggio, ma nel primo turno ha concluso la sua gara al quarto e ultimo posto (49, 50, 50, 49; 9) del gruppo 1, alle spalle di Veronica Major (eliminata), della bulgara Antoaneta Kostadinova e della greca Anna Korakaki, quest’ultime due in finale già col pass olimpico. Proprio come la tedesca Doreen Vennekamp, che vince il secondo ranking match davanti all’altra qualificata, la georgiana Nino Salukvadze che conquista così il posto nazione per i Giochi di Parigi. Nella finale ha trionfato la greca Anna Korakaki che si è imposta nelle otto serie nel testa a testa contro la bulgara Antoaneta Kostadinova. Bronzo per la tedesca Doreen Vennekamp.