Empoli, Andreazzoli: “Pareggio giusto. Dal mercato è ovvio che vorremmo migliorare situazione”

“Luci nel primo tempo, mi è piaciuta la squadra che ha avuto il piglio giusto. Non abbiamo permesso al Cagliari di fare quello che voleva. Nella ripresa è stato esattamente il contrario e non siamo riusciti a ripetere quanto fatto nella prima frazione. Alla fine credo che il risultato sia giusto. Faccio sempre fatica a togliere Maleh, ma siamo stati costretti a causa dell’ammonizione, così abbiamo approfittato della fine del primo tempo per non perdere lo slot. È un ragazzo molto utile, che ci è mancato nella ripresa”. Così il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il pareggio per 0-0 di oggi contro il Cagliari. “Il mercato? Cerco di fare meno danni possibili da allenatore e di far rendere al meglio i miei calciatori. Del mercato se ne occupa la società: è ovvio che vorremmo migliorare la nostra situazione“, ha concluso l’allenatore del team toscano.