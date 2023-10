Sassuolo-Bologna, gol incredibile Zirkzee: aggancio al volo pazzesco e poi scarta Consigli (VIDEO)

di Giorgio Billone 2

Gol semplicemente incredibile quello di Joshua Zirkzee in Sassuolo-Bologna. L’attaccante dei felsinei al 3′ tira fuori dal cilindro un capolavoro per il suo terzo centro in campionato: lancio lungo e clamoroso aggancio al volo, poi scarta Consigli e segna a porta vuota. E’ nata, o meglio, si è confermata una stella, ecco la rete della prodezza del centravanti olandese.