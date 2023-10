Probabili formazioni Inter-Roma: decima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Inter-Roma, match della decima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 18:00 di domenica 29 ottobre nella cornice dello stadio San Siro. La squadra di Simone Inzaghi ha vinto sette delle prime nove gare di questo campionato, ma non ha trovato il successo negli ultimi due appuntamenti casalinghi: la sconfitta contro il Sassuolo del 27 settembre e il pareggio contro il Bologna del 7 ottobre. Dopo le vittorie su Torino e Salisburgo, i nerazzurri hanno ancora più fiducia. Occhi puntati su Romelu Lukaku, al ritorno a San Siro dopo il turbolento addio in estate. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

INTER – Poche sorprese. Thuram e Lautaro davanti. Dumfries a destra e Dimarco a sinistra. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo.

ROMA – Belotti e Lukaku in attacco. Karsdorp e Spinazzola pronti sulle fasce. Smalling potrebbe tornare in panchina. Da valutare Renato Sanches e Dybala.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-ROMA

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Arnautovic, Cuadrado

Squalificati: –

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku

Ballottaggi: Aouar 55% – Bove 45%, Zalewski 70% – Spinazzola 30%

Indisponibili: Pellegrini, Dybala, Renato Sanches (in dubbio)

Squalificati: –