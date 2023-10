Inter-Roma, caso Lukaku. Gianfelice Facchetti: “Conta solo il presente, il silenzio arma migliore”

Gianfelice Facchetti ha espresso il suo parare sul ritorno a San Siro di Romelu Lukaku in occasione di Inter-Roma. “Personalmente da una parte credo che l’indifferenza e la freddezza siano più efficaci del baccano, dall’altra penso anche si rischi di caricare la partita di una tensione eccessiva e inutile, roba con cui Mourinho va a nozze da sempre”.

Poi ha proseguito: “Rispetto a Lukaku ogni tifoso ha i suoi sentimenti e io non sono nessuno per dire cosa si debba fare o meno. Per me la vicenda con l’attaccante belga è chiusa e siamo fuori tempo massimo per sentire le versioni di questo e di quello. Conta solo il presente che nell’attacco nerazzurro porta i nomi di Lautaro e Thuram. Proprio quest’ultimo, se le cose fossero andate diversamente, forse sarebbe finito al Milan, quindi tutto e’ bene cio’ che finisce bene”.