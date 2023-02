Sassuolo: Berardi out per il Napoli, pronto Bajrami dal 1′

E’ molto probabile che l’infortunio subito da Berardi terrà fuori l’esterno italiano nella sfida contro il Napoli in programma venerdì sera alle 20:45. L’attaccante del Sassuolo si è fermato a Udine e non ha ancora ripreso col gruppo, le percentuali di forfait sono molto alte. Dionisi recupera solo Rogerio in difesa dalla squalifica e a fargli posto sarà Marchizza. Sempre out anche Toljan, mentre Muldur spera in una convocazione ma a destra ci sarà Zortea, che ha convinto nelle due gare giocate. In mediana Obiang e Maxime Lopez si giocano una maglia, in attacco la soluzione più gettonata per la sostituzione di Berardi è quella di puntare su Bajrami, al centro Pinamonti scalpita per scalzare Defrel ma parte ancora dietro. Qui di seguito il comunicato del Sassuolo riguardo l’infortunio di Berardi: “Per Domenico Berardi gli esami effettuati hanno evidenziato una sofferenza cicatriziale a livello dell’adduttore sinistro escludendo lesioni acute. Le condizioni del giocatore verranno poi valutate quotidianamente”.