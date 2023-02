Europa League, Kombouarè: “La Juventus è un monumento del calcio”

“In Europa League serve esperienza. Servirà difendere e attaccare. Dobbiamo ipotecare già il ritorno, dobbiamo lavorare in modo pulito così in casa giocheremo con il nostro 12esimo uomo”. Queste le parole di Antoine Kombouarè, tecnico del Nantes, in conferenza stampa all’Allianz Stadium di Torino alla vigilia della partita contro la Juventus, gara di andata dello spareggio per accedere agli ottavi di finale della competizione. “La Juve è un monumento del calcio, sappiamo che è difficile ma abbiamo andata e ritorno . Dobbiamo giocare al meglio e affrontarla in questo modo. Sono consapevole che stiamo lavorando bene e abbiamo fame di vincere”. Sul fatto di giocare contro grandi campioni, Kombouarè ha poi risposto: “I miei giocatori sono sereni. Siamo partiti avendo l’idea di lavorare bene, venendo qui con la voglia di concentrarci sull’Europa League. È un premio, abbiamo lavorato bene dopo i Mondiali, facendo tutto il possibile per prepararci al meglio. Siamo consapevoli di poterci trovare di fronte ad un avversario importante che può darci una bella scrollata, ma siamo carichi”. Il Nantes non ha nulla da perdere secondo il tecnico dei transalpini: “Ho sentito Allegri dire che bisognerà vincere l’Europa League per entrare in Champions l’anno prossimo. Dunque, sono nella cerchia delle favorite“. E, ancora sulla Juve: “Sulla carta l’incontro di domani è già in tasca alla Juve se dobbiamo guardare come gioca e la sua storia. Sono più forti di noi, hanno giocatori di esperienza. Sono tra i favoriti ma noi cercheremo di fare il meglio”. Poi un pensiero al suo giocatore, l’attaccante camerunese Ignatius Ganago che ha perso la figlia di 5 anni per un malore: “Siamo tutti con lui, gli siamo vicini. Ci raccogliamo intorno a lui in un abbraccio. Giocheremo per noi e per lui, abbiamo un pensiero particolare per la sua perdita”. In conferenza era presente anche il centrocampista Moussa Sissoko, che affrontò la Juventus quando vestiva la maglia del Tottenham: “Senza mancare di rispetto alle altre squadre, la Juve ha giocatori di grande qualità e grande esperienza. Abbiamo di fronte una squadra che ha giocato i quarti di Champions ed è andata oltre, ha giocatori in Nazionale. Starà a noi entrare concentrati, attenti, senza farci prendere alla sprovvista”.