Sassuolo-Atalanta, Gasperini furioso per il rosso di Maehle: “Ricominciamo…”

Gian Piero Gasperini non ha preso bene l’espulsione di Maehle. Nel corso del primo tempo di Sassuolo-Atalanta, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i nerazzurri rimangono in dieci uomini per un grave fallo di gioco dell’esterno danese su Domenico Berardi. L’allenatore dell’Atalanta si infuria a bordo campo e rischia anche lui l’espulsione: “Ricominciamo…” ha detto a chiare lettere, così come anche riportato dall’inviato di Sky Sport, nei confronti del quarto uomo in riferimento agli episodi arbitrali controversi della scorsa stagione che avevano lasciato pesanti strascichi nell’ambiente atalantino.