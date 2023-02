MOVIOLA – Sassuolo-Atalanta, Maehle entra con il piede a martello: rosso diretto al Var

L’Atalanta rimane in dieci uomini. Nel corso del primo tempo del match contro il Sassuolo, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, Maehle entra in ritardo e alza il piede a martellino e finisce sulla tibia di Domenico Berardi. L’arbitro Marcenaro estrae il cartellino giallo, ma viene richiamato al Var perché non c’è nessun dubbio: è un intervento da cartellino rosso, come da regolamento. L’arbitro rivede al monitor e cambia idea, Maehle espulso. E salterà anche Lazio-Atalanta di sabato prossimo.