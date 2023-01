San Siro, Salvini: “Ne ho le scatole piene dei signori del No”

“Io ne ho le scatole piene dei signori del No. Questo vale anche per qualsiasi cosa si debba fare a Milano. Io guardo avanti al futuro e non possiamo continuare a perdere anni di tempo con la polemica sullo stadio. Ci sono società pronte a mettere un miliardo di euro e altri che dicono non si fa niente. Li mettono loro i milioni di euro per riqualificare il quartiere San Siro?”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, alla presentazione dei candidati della Lega al Consiglio regionale della Lombardia, in merito al dibattito sul futuro dell’impianto milanese, casa di Milan e Inter.