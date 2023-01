Sassuolo, quarta sconfitta consecutiva: non accadeva dal 2016 con Di Francesco

Quarta sconfitta consecutiva per il Sassuolo (0-2 con la Lazio) e adesso Alessio Dionisi rischia la panchina. I neroverdi non perdevano quattro gare di fila in Serie A dal novembre 2016, sotto la guida di Eusebio Di Francesco. Non solo. Se Berardi e compagni dovessero perdere la prossima partita in casa del Monza, firmerebbero il nuovo record negativo di punti della società dopo 19 giornate di campionato. La partenza al momento è la seconda peggiore, dopo quella d’esordio nel 2013-14. Alberto Malesani non fu esonerato e riuscì a salvare la squadra con due punti di vantaggio sul Catania. Quello, però, era un Sassuolo neopromosso, con altre ambizioni e altri giocatori.